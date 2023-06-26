Владлен » 26 июн 2023, 16:45

Можете поспрашивать у своих знакомых им может кто-то помогал строитеть домик на даче. Они могут вам дать контакты номеров тех людей которые помогали строить им дом. Так что поспрашивайте может вам смогут помочь.