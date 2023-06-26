Мечтаю о домике на даче
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Мечтаю о домике на даче
Мечтаю о домике на даче. Дайте контакты кто занимается строительством домиком.
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Re: Мечтаю о домике на даче
Можете поспрашивать у своих знакомых им может кто-то помогал строитеть домик на даче. Они могут вам дать контакты номеров тех людей которые помогали строить им дом. Так что поспрашивайте может вам смогут помочь.
- Владлен
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Re: Мечтаю о домике на даче
Дом мне построила вот эта компания https://53stroy.ru благодаря которой у меня теперь есть дача с отличным домиком. Перед строительством меня проконсультировали, все подробно рассказали и показали эскизы. Если у вас есть дача, но нет домика, можете обратиться в эту контору по строительству домов и они вам тогда помогут построить хороший домик.
- Ivan95
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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