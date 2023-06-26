Мечтаю о домике на даче

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Мечтаю о домике на даче

Новое сообщение Anton560 » 26 июн 2023, 12:20

Мечтаю о домике на даче. Дайте контакты кто занимается строительством домиком.


Anton560
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Re: Мечтаю о домике на даче

Новое сообщение Владлен » 26 июн 2023, 16:45

Можете поспрашивать у своих знакомых им может кто-то помогал строитеть домик на даче. Они могут вам дать контакты номеров тех людей которые помогали строить им дом. Так что поспрашивайте может вам смогут помочь.
Владлен
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Re: Мечтаю о домике на даче

Новое сообщение Ivan95 » 26 июн 2023, 19:13

Дом мне построила вот эта компания https://53stroy.ru благодаря которой у меня теперь есть дача с отличным домиком. Перед строительством меня проконсультировали, все подробно рассказали и показали эскизы. Если у вас есть дача, но нет домика, можете обратиться в эту контору по строительству домов и они вам тогда помогут построить хороший домик.
Ivan95
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