samoeglavnoe** » 27 июн 2023, 21:51

Недавно я начал ремонт в своей квартире и мне нужны некоторые строительные инструменты. Я живу в Санкт-Петербурге и хотел бы узнать, где лучше искать такие инструменты? Есть ли магазины в городе, где я могу найти все необходимое? Буду благодарен за любые советы и рекомендации от опытных строителей или тех, кто уже сталкивался с подобной ситуацией.