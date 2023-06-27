Помощь в поиске строительных инструментов в СПб
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Помощь в поиске строительных инструментов в СПб
Недавно я начал ремонт в своей квартире и мне нужны некоторые строительные инструменты. Я живу в Санкт-Петербурге и хотел бы узнать, где лучше искать такие инструменты? Есть ли магазины в городе, где я могу найти все необходимое? Буду благодарен за любые советы и рекомендации от опытных строителей или тех, кто уже сталкивался с подобной ситуацией.
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Помощь в поиске строительных инструментов в СПб
Я тоже недавно был в похожей ситуации и могу порекомендовать магазин https://www.baltopttorg.ru/ БАЛТОПТТОРГ в Санкт-Петербурге. Они предлагают широкий выбор строительных инструментов и аксессуаров. Я сам там покупал и остался доволен. Они имеют отличный ассортимент от различных брендов, включая ручные и электроинструменты, строительные материалы и принадлежности. Цены также приемлемые, особенно в сравнении с другими магазинами. Персонал там дружелюбный и готов помочь с выбором, если у вас возникнут вопросы. Рекомендую обратиться в БАЛТОПТТОРГ, если вам нужны строительные инструменты в СПб. Удачи с ремонтом!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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