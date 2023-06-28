Квартирные недочеты
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Квартирные недочеты
Выявить квартирные недочеты получится с помощью услуг https://priemka.spb.ru/ Считаю что функция приемки необходима перед покупкой нового жилья. Специалисты компании работают четко.
- Simovich
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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