С женой думаем о доме с сэндвич-панелей

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С женой думаем о доме с сэндвич-панелей

Новое сообщение Anton560 » 01 июл 2023, 18:40

С женой думаем о доме с сэндвич-панелей. Можете подсказать как можно построить, и где можно найти будет строителей чтобы нам помогли его построить.


Anton560
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Re: С женой думаем о доме с сэндвич-панелей

Новое сообщение Владлен » 01 июл 2023, 22:30

Можно посмотреть в интернете как построить дом с сэндвич-панелями с чертежами. Можете поспрашивать у своих знакомых на счёт строителей.
Владлен
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