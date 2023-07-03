Насосы
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Насосы
Народ, кто-нибудь знает где сейчас можно купить относительно качественный и недорогой насос для системы автоматического полива?
- Вито
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 июл 2023, 14:55
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Re: Насосы
Мы брали у этих ребят https://www.samostroy.ru/nasosnoe-oboru ... ogo-poliva Довольно эффективные от известного польского производителя по вменяемой цене. Доставили быстро, очень довольны!
- Акун
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 июл 2023, 15:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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