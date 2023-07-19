Ищу компанию по машинной штукатурке под ключ в Туле

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Ищу компанию по машинной штукатурке под ключ в Туле

Новое сообщение samoeglavnoe** » 19 июл 2023, 09:57

Мне нужна помощь в поиске компании, которая делает штукатурку в квартире или студии машинным способом в Туле. Я совсем не разбираюсь в этом, поэтому решил обратиться сюда, к сообществу. Если у кого-то был опыт с такими фирмами, поделитесь, пожалуйста, информацией!


samoeglavnoe**
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Re: Ищу компанию по машинной штукатурке под ключ в Туле

Новое сообщение IntoSpace » 19 июл 2023, 10:39

Я недавно делал штукатурку в своей квартире и могу порекомендовать тебе отличную компанию ""Baustandart"", они делают штукатурку машинным способом и работают в Туле. Мне очень понравилось их качество работы и профессионализм. За неделю они сделали все под ключ, и я остался очень доволен результатом.

Сайт у них тоже есть, там можно ознакомиться с портфолио и отзывами клиентов: https://baustandart.ru . Они предлагают различные варианты отделки, так что ты можешь выбрать то, что подойдет именно тебе.

Советую с ними связаться, обсудить детали и сделать запрос на расчет стоимости работ. Уверен, не пожалеешь, и твоя квартира станет красивой и аккуратной после штукатурки ""Baustandart""!

IntoSpace
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