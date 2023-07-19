IntoSpace » 19 июл 2023, 10:39

Я недавно делал штукатурку в своей квартире и могу порекомендовать тебе отличную компанию ""Baustandart"", они делают штукатурку машинным способом и работают в Туле. Мне очень понравилось их качество работы и профессионализм. За неделю они сделали все под ключ, и я остался очень доволен результатом.

Сайт у них тоже есть, там можно ознакомиться с портфолио и отзывами клиентов: https://baustandart.ru . Они предлагают различные варианты отделки, так что ты можешь выбрать то, что подойдет именно тебе.

Советую с ними связаться, обсудить детали и сделать запрос на расчет стоимости работ. Уверен, не пожалеешь, и твоя квартира станет красивой и аккуратной после штукатурки ""Baustandart""!