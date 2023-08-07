Где найти инфо о сферах применения винтов?
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Где найти инфо о сферах применения винтов?
Мне срочно нужна информация о различных сферах применения винтов. Я слышал, что они используются не только в строительстве, но и в каких-то других областях. Может быть, кто-то знает хорошие источники или статьи на эту тему?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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