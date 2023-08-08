Сколько нынче будет стоить ремонт однушки в Питере

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Сколько нынче будет стоить ремонт однушки в Питере

Новое сообщение belkodi » 08 авг 2023, 15:47

Сколько нынче будет стоить ремонт однушки в Питере?

И выгодней делать самому все или обращаться к профессионалам за помощью?



belkodi
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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