Дорогое ли в целом барное оборудование?
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Дорогое ли в целом барное оборудование?
Дорогое ли в целом барное оборудование? Кто сможет подсказать?
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Дорогое ли в целом барное оборудование?
У меня знакомый покупал пару месяцев назад, говорит что нормально вышло по цене!
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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