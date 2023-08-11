Дорогое ли в целом барное оборудование?

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Дорогое ли в целом барное оборудование?

Новое сообщение Senindmitriy » 11 авг 2023, 18:12

Дорогое ли в целом барное оборудование? Кто сможет подсказать?


Senindmitriy
Читатель
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Дорогое ли в целом барное оборудование?

Новое сообщение Stateoftrance » 11 авг 2023, 21:24

У меня знакомый покупал пару месяцев назад, говорит что нормально вышло по цене!
Stateoftrance
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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