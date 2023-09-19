IntoSpace » 19 сен 2023, 08:20

Когда у меня возникла такая же необходимость, я обратился в компанию "СитиГео". Эти ребята точно знают, как составить тех план на дом

Сначала они сделали межевой план, чтобы уточнить границы участка, а затем перешли к техническому плану дома. Все было сделано оперативно и профессионально.

Если у тебя нет сведений о границах участка, то имеет смысл начать с межевого плана. С ним у тебя будут все документы в порядке для кадастрового учёта.

Также "СитиГео" делает вынос границ, так что не придется переживать о соседях.

Если у тебя есть планы по строительству или ландшафтному дизайну, то топосъемка и геодезия тоже входят в их спектр услуг.

Их контактный номер для бесплатной консультации: 999-305. Надеюсь, это поможет!