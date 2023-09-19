Как заказать технический план на дом?
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Как заказать технический план на дом?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 184
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как заказать технический план на дом?
Сначала они сделали межевой план, чтобы уточнить границы участка, а затем перешли к техническому плану дома. Все было сделано оперативно и профессионально.
Если у тебя нет сведений о границах участка, то имеет смысл начать с межевого плана. С ним у тебя будут все документы в порядке для кадастрового учёта.
Также "СитиГео" делает вынос границ, так что не придется переживать о соседях.
Если у тебя есть планы по строительству или ландшафтному дизайну, то топосъемка и геодезия тоже входят в их спектр услуг.
Их контактный номер для бесплатной консультации: 999-305. Надеюсь, это поможет!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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