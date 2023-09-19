Как заказать технический план на дом?

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Как заказать технический план на дом?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 19 сен 2023, 08:13

Недавно столкнулся с необходимостью оформления технического плана на свой дом. У кого-то есть опыт в этом вопросе? Какие конторы или сервисы лучше выбрать для выполнения такой услуги? И вообще, какие этапы прохождения этой процедуры?


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как заказать технический план на дом?

Новое сообщение IntoSpace » 19 сен 2023, 08:20

Когда у меня возникла такая же необходимость, я обратился в компанию "СитиГео". Эти ребята точно знают, как составить тех план на дом.

Сначала они сделали межевой план, чтобы уточнить границы участка, а затем перешли к техническому плану дома. Все было сделано оперативно и профессионально.

Если у тебя нет сведений о границах участка, то имеет смысл начать с межевого плана. С ним у тебя будут все документы в порядке для кадастрового учёта.

Также "СитиГео" делает вынос границ, так что не придется переживать о соседях.

Если у тебя есть планы по строительству или ландшафтному дизайну, то топосъемка и геодезия тоже входят в их спектр услуг.

Их контактный номер для бесплатной консультации: 999-305. Надеюсь, это поможет!

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 203
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