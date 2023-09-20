Где купить контрактный двигатель или коробку из Европы?

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Где купить контрактный двигатель или коробку из Европы?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 сен 2023, 21:55

Нужна помощь в поиске проверенного поставщика контрактных двигателей и коробок передач из Европы. Мой старый двигатель сдал позиции, и мне нужно срочно его заменить. Где можно купить надежный агрегат без пробега по России?


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где купить контрактный двигатель или коробку из Европы?

Новое сообщение IntoSpace » 20 сен 2023, 22:02

Привет! У меня есть отличное предложение для тебя. Рекомендую обратиться в компанию https://motorgrand.ru "Motorgrand". Я сам неоднократно покупал у них контрактные двигатели и коробки передач. Они действительно надежный партнер с безупречной репутацией. Качество и состояние их агрегатов всегда на высоте.

Особенно порадовало то, что у них нет пробега по России, и агрегаты идут в оригинальной комплектации. Гарантия надежности и долговечности - это их конек. Цены у них честные, и они всегда подробно расписывают, из чего складывается стоимость.

Я уверен, что если обратишься к ним, то сможешь спокойно и уверенно ездить на своем авто вновь. В общем, смело обращайся в "Motorgrand", не пожалеешь!

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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