Где купить контрактный двигатель или коробку из Европы?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Где купить контрактный двигатель или коробку из Европы?
Нужна помощь в поиске проверенного поставщика контрактных двигателей и коробок передач из Европы. Мой старый двигатель сдал позиции, и мне нужно срочно его заменить. Где можно купить надежный агрегат без пробега по России?
- samoeglavnoe**
- Фанат
-
- Сообщения: 189
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
-
Re: Где купить контрактный двигатель или коробку из Европы?
Привет! У меня есть отличное предложение для тебя. Рекомендую обратиться в компанию https://motorgrand.ru "Motorgrand". Я сам неоднократно покупал у них контрактные двигатели и коробки передач. Они действительно надежный партнер с безупречной репутацией. Качество и состояние их агрегатов всегда на высоте.
Особенно порадовало то, что у них нет пробега по России, и агрегаты идут в оригинальной комплектации. Гарантия надежности и долговечности - это их конек. Цены у них честные, и они всегда подробно расписывают, из чего складывается стоимость.
Я уверен, что если обратишься к ним, то сможешь спокойно и уверенно ездить на своем авто вновь. В общем, смело обращайся в "Motorgrand", не пожалеешь!
- IntoSpace
- Знаток
-
- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18