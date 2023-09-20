samoeglavnoe** » 20 сен 2023, 22:16

Недавно начал ремонт в своей квартире и столкнулся с проблемой шума от соседей. Мне нужно сделать хорошую шумоизоляцию, чтобы жить спокойно. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и советами по выбору материалов для шумоизоляции. Какие бренды и типы материалов лучше использовать?