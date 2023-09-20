Лучшие материалы для шумоизоляции квартиры

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Лучшие материалы для шумоизоляции квартиры

Новое сообщение samoeglavnoe** » 20 сен 2023, 22:16

Недавно начал ремонт в своей квартире и столкнулся с проблемой шума от соседей. Мне нужно сделать хорошую шумоизоляцию, чтобы жить спокойно. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и советами по выбору материалов для шумоизоляции. Какие бренды и типы материалов лучше использовать?


samoeglavnoe**
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Re: Лучшие материалы для шумоизоляции квартиры

Новое сообщение IntoSpace » 20 сен 2023, 22:27

Привет! Я тоже сталкивался с этой проблемой, и могу поделиться своим опытом. Из личного опыта могу порекомендовать материал от компании https://remont-troick.ru/shumoizolyatsi ... materialov он действительно эффективен в шумоизоляции и прост в установке. Я использовал их звукоизоляционные панели и доволен результатом. Они хорошо поглощают звук и просты в монтаже. К тому же, цена на них тоже вполне разумная. Компания с профессионализмом подходит к этому вопросу, позвоните и обсудите нюансы.
IntoSpace
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