Отзывы о компании «Мебель 360»

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Отзывы о компании «Мебель 360»

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 сен 2023, 22:52

Я думаю о покупке новой мебели для кухни, и недавно наткнулся на компанию «Мебель 360». У них вроде бы большой выбор, но мне хотелось бы узнать ваше мнение. Кто-нибудь уже покупал у них мебель? Каково качество? Как прошла доставка и сборка?


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Отзывы о компании «Мебель 360»

Новое сообщение IntoSpace » 25 сен 2023, 22:59

Я недавно заказывал мебель у компании https://mebel360.ru и могу поделиться своим опытом. Качество у них действительно хорошее, особенно мне понравилась кухонная мебель. Цены тоже приемлемые, их ассортимент разнообразен, так что выбрать есть из чего.

Что касается доставки и сборки, то у меня было всё гладко. Заказ пришел вовремя, и мебель собрали аккуратно. Персонал профессиональный, никаких нареканий. Гарантийное обслуживание тоже работает без проблем.

Могу порекомендовать «Мебель 360» для покупки. У них есть и интернет-магазин, так что можно сделать заказ без выхода из дома. Надеюсь, это поможет тебе сделать выбор!

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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