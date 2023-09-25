Отзывы о компании «Мебель 360»
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Отзывы о компании «Мебель 360»
Я думаю о покупке новой мебели для кухни, и недавно наткнулся на компанию «Мебель 360». У них вроде бы большой выбор, но мне хотелось бы узнать ваше мнение. Кто-нибудь уже покупал у них мебель? Каково качество? Как прошла доставка и сборка?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Отзывы о компании «Мебель 360»
Я недавно заказывал мебель у компании https://mebel360.ru и могу поделиться своим опытом. Качество у них действительно хорошее, особенно мне понравилась кухонная мебель. Цены тоже приемлемые, их ассортимент разнообразен, так что выбрать есть из чего.
Что касается доставки и сборки, то у меня было всё гладко. Заказ пришел вовремя, и мебель собрали аккуратно. Персонал профессиональный, никаких нареканий. Гарантийное обслуживание тоже работает без проблем.
Могу порекомендовать «Мебель 360» для покупки. У них есть и интернет-магазин, так что можно сделать заказ без выхода из дома. Надеюсь, это поможет тебе сделать выбор!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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