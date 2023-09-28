Помощь с выбором проекта для лаборатории в СПБ
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Помощь с выбором проекта для лаборатории в СПБ
Я ищу компанию, которая поможет с проектированием лаборатории в Санкт-Петербурге. Нужен надежный партнер, специализирующийся на этом. Какие фирмы можете порекомендовать? Что учесть при выборе?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Помощь с выбором проекта для лаборатории в СПБ
Привет! Могу с уверенностью порекомендовать компанию https://proflabexpert.ru "Профлаб ЭКСПЕРТ". У них проектирование лабораторий под ключ на высшем уровне. Сами работал с ними и остался очень доволен. Они предлагают не только проект, но и планировочные решения, рекомендации по мебели и оборудованию, и много другого. Цены адекватные, и качество работы на высшем уровне. Я считаю, что это лучший вариант в СПБ.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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