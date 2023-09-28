Помощь с выбором проекта для лаборатории в СПБ

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Помощь с выбором проекта для лаборатории в СПБ

Новое сообщение samoeglavnoe** » 28 сен 2023, 23:04

Я ищу компанию, которая поможет с проектированием лаборатории в Санкт-Петербурге. Нужен надежный партнер, специализирующийся на этом. Какие фирмы можете порекомендовать? Что учесть при выборе?


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
Вернуться к началу

Re: Помощь с выбором проекта для лаборатории в СПБ

Новое сообщение IntoSpace » 28 сен 2023, 23:13

Привет! Могу с уверенностью порекомендовать компанию https://proflabexpert.ru "Профлаб ЭКСПЕРТ". У них проектирование лабораторий под ключ на высшем уровне. Сами работал с ними и остался очень доволен. Они предлагают не только проект, но и планировочные решения, рекомендации по мебели и оборудованию, и много другого. Цены адекватные, и качество работы на высшем уровне. Я считаю, что это лучший вариант в СПБ.
IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group