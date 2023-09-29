IntoSpace » 29 сен 2023, 22:42

Привет! Я недавно обновлял дымоход и могу поделиться опытом. Считаю, что для долгой службы и хорошей работы дымохода лучше всего выбирать комплектующие из нержавеющей стали. Она устойчива к коррозии и выдерживает высокие температуры.

Что касается плазменной сварки газом, то это отличный вариант. Мой дымоход сварен таким образом, и я очень доволен. Она обеспечивает надежность и герметичность дымохода. К тому же, стоит обратить внимание на толщину стенок деталей – чем они толще, тем лучше.

Магазин https://doublepipe.com.ua у меня тоже в списке рекомендаций. Они предлагают качественные комплектующие детали из нержавеющей стали, и цены там адекватные. Так что, если выберешь их продукцию, думаю, не пожалеешь. Удачи с обновлением дымохода!