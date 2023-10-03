samoeglavnoe** » 03 окт 2023, 11:16

Я планирую приобрести посевную технику для своего фермерского хозяйства и хочу услышать ваше мнение и советы. Какие сеялки и посевные машины сейчас на рынке наиболее эффективны? Что можете рассказать о Ростсельмаш? Я слышал много хороших отзывов о их технике.