Бабушка хочет продать старую дачу

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Бабушка хочет продать старую дачу

Новое сообщение FromZoo » 06 окт 2023, 23:09

Бабушка хочет продать старую дачу за огромную цену. Объясняем ей, что она столько не стоит, она злится. Как донести до нее правду?


FromZoo
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Сообщения: 13
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Re: Бабушка хочет продать старую дачу

Новое сообщение KoPyLoV » 07 окт 2023, 00:15

Бывает, что старые люди не принимают реальность. Моя бабушка, например, считала, что овощи с ее огорода бесценные. А чтобы ваша бабушка узнала цену дачи, нужна оценка здания в Суд-Оценке. Делают ее тут: https://sud-ocenka.ru/ocenka-zdanija/ Не станет же она с экспертами спорить. А по огромной цене эта дача сто лет будет продаваться.
KoPyLoV
Читатель
 
Сообщения: 13
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