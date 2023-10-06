Бабушка хочет продать старую дачу
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Бабушка хочет продать старую дачу
Бабушка хочет продать старую дачу за огромную цену. Объясняем ей, что она столько не стоит, она злится. Как донести до нее правду?
- FromZoo
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 30 мар 2021, 18:06
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Re: Бабушка хочет продать старую дачу
Бывает, что старые люди не принимают реальность. Моя бабушка, например, считала, что овощи с ее огорода бесценные. А чтобы ваша бабушка узнала цену дачи, нужна оценка здания в Суд-Оценке. Делают ее тут: https://sud-ocenka.ru/ocenka-zdanija/ Не станет же она с экспертами спорить. А по огромной цене эта дача сто лет будет продаваться.
- KoPyLoV
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 19 апр 2021, 10:49
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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