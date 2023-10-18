lyubovfrolova6311982 » 18 окт 2023, 19:56

Домашняя биологическая очистка сточных вод – экологическое решение для вашего дома! Если вы живете в месте, где нет доступа к центральной канализации, вам не обязательно полагаться на традиционный септик. Забудьте о неприятных запахах и довольно высоких затратах на утилизацию канализации. Выбирайте установки биологической очистки сточных вод и наслаждайтесь максимальным комфортом и низкими эксплуатационными расходами. Вода – ценный природный ресурс, глобальный дефицит которого становится острой проблемой. Таким образом, установка септиков биологической очистки сточных вод даст отличную возможность вам вернуть воду в окружающую среду.

Экологические септики для дачи – современный способ утилизация бытовых сточных вод. Их большим преимуществом является отсутствие неприятных запахов, поскольку сточные воды не гниют. Некоторые производители рекомендуют для поддержки работы очистных сооружений использовать биопрепараты на основе аэробных бактерий которые представляют собой специальную хлопьевидную суспензию, содержащую микроорганизмы, которые способны окислять любые органические соединения – нитрификацию. Благодаря им сточные воды наших домов могут превращаться в воду, которую мы можем повторно вводить в окружающую среду разными способами. Резервуар также стоит очистить от осадка сточных вод. В зависимости от модели чистку следует проводить по мере надобности, в течение от 1 до 3 лет.

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