Экологические септики для дачи – современный способ утилизация бытовых сточных вод. Их большим преимуществом является отсутствие неприятных запахов, поскольку сточные воды не гниют. Некоторые производители рекомендуют для поддержки работы очистных сооружений использовать биопрепараты на основе аэробных бактерий которые представляют собой специальную хлопьевидную суспензию, содержащую микроорганизмы, которые способны окислять любые органические соединения – нитрификацию. Благодаря им сточные воды наших домов могут превращаться в воду, которую мы можем повторно вводить в окружающую среду разными способами. Резервуар также стоит очистить от осадка сточных вод. В зависимости от модели чистку следует проводить по мере надобности, в течение от 1 до 3 лет.
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