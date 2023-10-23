Квартиры в Путилково
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Квартиры в Путилково
Жилой комплекс Большое Путилково — это современный квартал, где созданы лучшие условия для максимально комфортной жизни и отдыха. Жилой комплекс Путилково расположенные рядом Алёшкинским лесом, природным парком Куркино и Митинским лесопарковой зоной.. Узнать цены планировку, а также получить консультацию подробнее здесь http://mo.build2.ru/viewtopic.php?id=6847
- lyubovfrolova6311982
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 27 апр 2023, 02:01
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