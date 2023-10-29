Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать

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Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать

Новое сообщение Osvald » 29 окт 2023, 03:45

Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать. Думал, может, купить участок и построить дом. Кто-нибудь разбирается в этом? Как выбрать участок, чтобы он был выгодным? И где искать такие участки?


Osvald
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Re: Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать

Новое сообщение Карабас » 29 окт 2023, 08:50

Участок, говоришь? На недвижимость хотел? Это как игра в майнкрафт, только настоящий мир. Подсказка: ищи место, где пацаны на крышу бросают
Карабас
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Re: Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать

Новое сообщение Dima » 29 окт 2023, 21:10

У меня тут прикол появился. Решил вложить деньги в земельный участок, такой эксклюзивный шмон. Нашел сайт stroitelstvo116, там как раз спецы по земельным участкам и инвестициям. Прикинул, консультировался, и в итоге нашел тот, который мне подошел. Теперь жду, когда инвестиция заработает. Если хотите поэкспериментировать, смотрите сюда: https://stroitelstvo116.ru.
Dima
Писатель
 
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