Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать
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Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать
Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать. Думал, может, купить участок и построить дом. Кто-нибудь разбирается в этом? Как выбрать участок, чтобы он был выгодным? И где искать такие участки?
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать
Участок, говоришь? На недвижимость хотел? Это как игра в майнкрафт, только настоящий мир. Подсказка: ищи место, где пацаны на крышу бросают
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Хочу вложиться в недвижимость, но не знаю, с чего начать
У меня тут прикол появился. Решил вложить деньги в земельный участок, такой эксклюзивный шмон. Нашел сайт stroitelstvo116, там как раз спецы по земельным участкам и инвестициям. Прикинул, консультировался, и в итоге нашел тот, который мне подошел. Теперь жду, когда инвестиция заработает. Если хотите поэкспериментировать, смотрите сюда: https://stroitelstvo116.ru.
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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