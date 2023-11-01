мне нужно купить карьерный песок для стройки в саду
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мне нужно купить карьерный песок для стройки в саду
мне нужно купить карьерный песок для стройки в саду. Где можно приобрести качественный карьерный песок, чтобы украсить мой участок?
- Harlitood
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: мне нужно купить карьерный песок для стройки в саду
Думаю, песок в саду – это как пингвины в пустыне, но если тебе нужно, ищи строительные магазины, они вроде в этом разбираются.
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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