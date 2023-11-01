мне нужно купить карьерный песок для стройки в саду

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мне нужно купить карьерный песок для стройки в саду

Новое сообщение Harlitood » 01 ноя 2023, 03:32

мне нужно купить карьерный песок для стройки в саду. Где можно приобрести качественный карьерный песок, чтобы украсить мой участок?


Harlitood
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: мне нужно купить карьерный песок для стройки в саду

Новое сообщение Osvald » 01 ноя 2023, 06:19

Думаю, песок в саду – это как пингвины в пустыне, но если тебе нужно, ищи строительные магазины, они вроде в этом разбираются.
Osvald
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