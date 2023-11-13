Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат?
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Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат?
Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат? У меня в квартире предстоит ремонт, и я хочу выбрать настоящего монстра среди напольных покрытий. Какие опыты у вас с этим материалом?
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат?
SPC ламинат? Лол, не парься. Все равно ремонт — это как война, никто не выигрывает. Этот ламинат, как и ты, обречен на скучную жизнь.
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат?
Наткнулся на термин "spc ламинат" и вообще не понял, что это такое. Зашел на https://smaltspc.ru/spc-chto-eto/ , прочитал. Теперь в курсе, что это не просто ламинат, а что-то вроде супер-ламината. Заменил пол в комнате, и чувствую, что теперь он какой-то особенный.
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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