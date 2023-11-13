Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат?

Новое сообщение Paris » 13 ноя 2023, 16:17

Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат? У меня в квартире предстоит ремонт, и я хочу выбрать настоящего монстра среди напольных покрытий. Какие опыты у вас с этим материалом?


Paris
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
Вернуться к началу

Re: Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат?

Новое сообщение Карабас » 13 ноя 2023, 20:11

SPC ламинат? Лол, не парься. Все равно ремонт — это как война, никто не выигрывает. Этот ламинат, как и ты, обречен на скучную жизнь.
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
Вернуться к началу

Re: Кто-то в теме, что за зверь spc ламинат?

Новое сообщение Naidjel » 13 ноя 2023, 23:11

Наткнулся на термин "spc ламинат" и вообще не понял, что это такое. Зашел на https://smaltspc.ru/spc-chto-eto/ , прочитал. Теперь в курсе, что это не просто ламинат, а что-то вроде супер-ламината. Заменил пол в комнате, и чувствую, что теперь он какой-то особенный.
Аватара пользователя
Naidjel
Читатель
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Naidjel и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group