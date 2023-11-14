Новый ресепшен для офиса
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Новый ресепшен для офиса
Мы решили обновить ресепшен в нашем офисе и хотели бы услышать ваши рекомендации. Кто-то сталкивался с выбором нового дизайна или поставщика? Какие фирмы или стили стоит рассмотреть? Буду благодарен за любой опыт!
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Новый ресепшен для офиса
Мы тоже недавно обновляли ресепшен в нашем офисе. Рекомендую обратить внимание на компанию "OfficeStyle". У них отличные варианты современных и стильных ресепшенов. Мы выбрали один из их дизайнов, и результат нас полностью устроил. Они также предоставляют консультации по дизайну помещения.
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Рита
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2023, 21:14
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Re: Новый ресепшен для офиса
Рита писал(а):Мы тоже недавно обновляли ресепшен в нашем офисе. Рекомендую обратить внимание на компанию "OfficeStyle". У них отличные варианты современных и стильных ресепшенов. Мы выбрали один из их дизайнов, и результат нас полностью устроил. Они также предоставляют консультации по дизайну помещения.
Спасибо за совет! А какие именно детали их ресепшена вас впечатлили? И как прошел процесс консультаций по дизайну? Нам также нужен хороший дизайнер для оптимального обустройства ресепшен зоны.
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Dennis
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 19 дек 2022, 19:31
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Re: Новый ресепшен для офиса
Ресепшен был изготовлен под наши требования и подходил к стилю офиса. Особенно порадовала возможность выбора цветовой гаммы и материалов. Мы вместе обсудили детали, внесли коррективы, и в результате получили ресепшен, который точно соответствует нашим ожиданиям. Рекомендую обратить внимание именно на этот аспект при выборе поставщика. Также, если у вас есть какие-то особенные требования к дизайну, советую рассмотреть компанию "Smart Space".
У них можно выбрать качественную и разнообразную офисную мебель, в том числе шикарный дизайнерский ресепшен могут сделать для вас на заказ. Они предоставляют широкий выбор материалов и стилей, и их специалисты готовы помочь воплотить любые идеи. У них мы также покупали мебель для кабинета директора.
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Рита
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 ноя 2023, 21:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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