Бобров Даниил » 24 ноя 2023, 23:34

Добрый вечер, у меня в Санкт-Петербурге своя компания, и мы занимаемся монтажом уличных бассейнов и прудов. Сейчас не сезон, поэтому я решил заранее найти нового поставщика кварцевого песка, а то старый нас постоянно подводил, приходилось делать большие скидки для клиентов из-за задержек. Можете кого-то порекомендовать?