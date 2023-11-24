Ищем нового надежного поставщика кварцевого песка.

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Ищем нового надежного поставщика кварцевого песка.

Новое сообщение Бобров Даниил » 24 ноя 2023, 23:34

Добрый вечер, у меня в Санкт-Петербурге своя компания, и мы занимаемся монтажом уличных бассейнов и прудов. Сейчас не сезон, поэтому я решил заранее найти нового поставщика кварцевого песка, а то старый нас постоянно подводил, приходилось делать большие скидки для клиентов из-за задержек. Можете кого-то порекомендовать?


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Бобров Даниил
 
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Re: Ищем нового надежного поставщика кварцевого песка.

Новое сообщение Гущин Иван » 24 ноя 2023, 23:39

Почему для бассейна нужно использовать именно кварцевый песок? Обычный не подойдет? Это я к тому, что найти нормального поставщика обычного песка куда проще, чем кварцевого.
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Гущин Иван
 
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Re: Ищем нового надежного поставщика кварцевого песка.

Новое сообщение Сергеев Михаил » 24 ноя 2023, 23:51

Иван, ну потому, что кварцевый песок обеспечивает эффективную фильтрацию воды, так как он не содержит органических примесей. Кроме того, кварцевый песок устойчив к углекислому газу, который может выделяться в бассейне. Поэтому только его и можно использовать. Вот, например, производитель кварцевого песка в Петербурге, можете обратиться к нему и узнать оптовые цены https://sankt-peterburg.pesok-quartz.ru/.
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Сергеев Михаил
 
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