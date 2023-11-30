Кладка кирпича

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Кладка кирпича

Новое сообщение alexsnowy » 30 ноя 2023, 18:26

Мне очень понравилась статья на https://masterruk.ru/fasadi/bavarskaya-kladka. Она настолько хорошо написана и информативна! Я никогда не задумывался о том, каким образом кирпич может быть уложен, но благодаря этой статье я получил глубокий и интересный взгляд на процесс баварской кладки. Рекомендую почитать!


alexsnowy
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