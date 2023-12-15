В каком клубном поселке можно приобрести участок?

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В каком клубном поселке можно приобрести участок?

Новое сообщение Darinna » 15 дек 2023, 20:29

Решили с мужем наконец то купить участок в клубном посёлке. В каком клубном поселке можно приобрести участок? Какие поселки в вашем опыте считаются наиболее привлекательными?


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Re: В каком клубном поселке можно приобрести участок?

Новое сообщение Naidjel » 16 дек 2023, 01:30

Кто там живет, кроме зажравшихся мажоров? Не трать время, лучше найди участок, где трава зеленее, но не в этих клоунских поселках.
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