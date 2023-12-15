В каком клубном поселке можно приобрести участок?
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В каком клубном поселке можно приобрести участок?
Решили с мужем наконец то купить участок в клубном посёлке. В каком клубном поселке можно приобрести участок? Какие поселки в вашем опыте считаются наиболее привлекательными?
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Darinna
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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Re: В каком клубном поселке можно приобрести участок?
Кто там живет, кроме зажравшихся мажоров? Не трать время, лучше найди участок, где трава зеленее, но не в этих клоунских поселках.
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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