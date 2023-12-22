хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов
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хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов
Я занимаюсь строительством дома и хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов. Я слышал, что дорожные плиты - это хороший вариант, но не знаю, где их можно приобрести по разумной цене.
- bodrovgerman
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов
Про подъездную дорогу действительно, дорожные плиты - отличный выбор. Посмотри в местных строительных магазинах, там, возможно, найдешь что-то подходящее по цене.
- Axilless
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов
Давным-давно нуждался в дорожных плитах для своего стройплощадки. Все перерыл, но нигде не нашел подходящего варианта. Все измученный поисками, наткнулся на https://xn--90ajhf3b.xn--p1ai/ . Отличное место, где я нашел именно то, что мне было нужно. Цены адекватные, доставка оперативная. Рекомендую!
- Osvald
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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