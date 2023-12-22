хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов

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хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов

Новое сообщение bodrovgerman » 22 дек 2023, 20:53

Я занимаюсь строительством дома и хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов. Я слышал, что дорожные плиты - это хороший вариант, но не знаю, где их можно приобрести по разумной цене.


bodrovgerman
 
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Re: хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов

Новое сообщение Axilless » 23 дек 2023, 00:37

Про подъездную дорогу действительно, дорожные плиты - отличный выбор. Посмотри в местных строительных магазинах, там, возможно, найдешь что-то подходящее по цене.
Axilless
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Re: хочу сделать подъездную дорогу из качественных материалов

Новое сообщение Osvald » 23 дек 2023, 04:34

Давным-давно нуждался в дорожных плитах для своего стройплощадки. Все перерыл, но нигде не нашел подходящего варианта. Все измученный поисками, наткнулся на https://xn--90ajhf3b.xn--p1ai/ . Отличное место, где я нашел именно то, что мне было нужно. Цены адекватные, доставка оперативная. Рекомендую!
Osvald
Писатель
 
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