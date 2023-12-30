IntoSpace » 30 дек 2023, 13:00

Я недавно обновлял пол в своем доме и выбор ламината тоже стоял передо мной. Могу порекомендовать тебе ламинат от компании "Управдом". Их магазин - настоящий лидер в городе, и я лично остался доволен их продукцией.

Что касается конкретной модели, то мой выбор пал на https://upravdom.com/laminat/klass-33-tolshchina-12_mm/ он соответствует всем твоим требованиям - 33 класс, 12 мм толщина. К тому же, цена на него весьма разумная, учитывая качество. Я заказывал через интернет-магазин "Управдом", процесс был удобным и быстрым. Имей в виду, что это не реклама, а просто мой личный опыт.

Также у "Управдом" есть дополнительные услуги, например, замер помещения перед покупкой, что весьма удобно.