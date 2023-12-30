Совет нужен: ламинат 33 класс 12 мм - какой выбрать?
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Совет нужен: ламинат 33 класс 12 мм - какой выбрать?
Планирую покупку ламината 33 класса, толщиной 12 мм. На рынке такое разнообразие, что голова кругом. Какие бренды и модели вы рекомендуете? Интересует отношение цены и качества. Может быть, кто-то уже сталкивался с определенным вариантом и готов поделиться опытом?
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 260
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Совет нужен: ламинат 33 класс 12 мм - какой выбрать?
Я недавно обновлял пол в своем доме и выбор ламината тоже стоял передо мной. Могу порекомендовать тебе ламинат от компании "Управдом". Их магазин - настоящий лидер в городе, и я лично остался доволен их продукцией.
Что касается конкретной модели, то мой выбор пал на https://upravdom.com/laminat/klass-33-tolshchina-12_mm/ он соответствует всем твоим требованиям - 33 класс, 12 мм толщина. К тому же, цена на него весьма разумная, учитывая качество. Я заказывал через интернет-магазин "Управдом", процесс был удобным и быстрым. Имей в виду, что это не реклама, а просто мой личный опыт.
Также у "Управдом" есть дополнительные услуги, например, замер помещения перед покупкой, что весьма удобно.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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