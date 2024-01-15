Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?
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Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?
Заказывал геотекстиль в разных местах, но всегда что-то не так. Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?
- Karoline
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?
Ты что, архитектор какой-то? Качественный? Это же все одно и то же, что купить грязь в пакете. Просто возьми что-то, что не развалится сразу.
- Popetarnyi
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 дек 2023, 18:54
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Re: Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?
Приступая к ремонту на даче, я столкнулся с необходимостью укрепления почвы. Выбор пал на геотекстиль, который я приобрел на https://modul-geo.ru/ . Этот материал оказался не просто надежным, но и универсальным. Благодаря геотекстилю, мой сад преобразился, и я получил долгосрочное решение для укрепления грунта.
- sarman
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 янв 2024, 16:03
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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