Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?

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Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?

Новое сообщение Karoline » 15 янв 2024, 21:54

Заказывал геотекстиль в разных местах, но всегда что-то не так. Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?


Karoline
 
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Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?

Новое сообщение Popetarnyi » 16 янв 2024, 01:38

Ты что, архитектор какой-то? Качественный? Это же все одно и то же, что купить грязь в пакете. Просто возьми что-то, что не развалится сразу.
Popetarnyi
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Сообщения: 7
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Re: Где приобрести качественный геотекстиль для строительства?

Новое сообщение sarman » 16 янв 2024, 14:31

Приступая к ремонту на даче, я столкнулся с необходимостью укрепления почвы. Выбор пал на геотекстиль, который я приобрел на https://modul-geo.ru/ . Этот материал оказался не просто надежным, но и универсальным. Благодаря геотекстилю, мой сад преобразился, и я получил долгосрочное решение для укрепления грунта.
sarman
 
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