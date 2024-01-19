Открываю бизнес по йога-ретриту в Таиланде

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Открываю бизнес по йога-ретриту в Таиланде

Новое сообщение Zereily » 19 янв 2024, 07:48

В последнее время у меня в голове возникла идея переезда в Таиланд, и после общения с людьми, которые сделали этот шаг, я убедился, что это идеальная страна для меня.

Выбор идеальной страны предполагает рассмотрение различных факторов – климата, культуры и многого другого. Тропический рай Таиланда, дружелюбные местные жители и яркая культура были всегда неотразимы. Я всегда был увлечен йогой, поэтому идея открыть здесь бизнес по йога-ретриту меня будоражит.

Найти жилье было просто благодаря https://thailand-real.estate/ru/. На веб-сайте есть полный список объектов недвижимости, и я нашел идеальное место для своего небольшого бизнеса. Процесс прошел быстро и эффективно слаженной команде сайта.

Что касается моей профессии, я планирую начать бизнес связанный с йогой. Безмятежные пейзажи Таиланда и растущий интерес к оздоровлению делают его идеальным местом для подобных начинаний.

Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о моем путешествии, не стесняйтесь спрашивать. Также приветствуются любые советы или рекомендации по открытию бизнеса в Таиланде.



Zereily
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 07:39
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Zereily и гости: 8

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group