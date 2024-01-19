Lecoato » 19 янв 2024, 11:11

В последнее время меня увлекла идея переезда на Бали, и пришло время воплотить эту мечту в реальность. Профессия, которую я рассматриваю для своего приключения на Бали, — стать инструктором по серфингу. Кататься на волнах и делиться с людьми своим мастерством — это идеальный способ окунуться в непринужденный образ жизни острова.

Решение о переезде продиктовано моим желанием вести более активный образ жизни. Потрясающие пляжи Бали и всемирно известные места для серфинга создают идеальные условия для тех, кто ищет приключений. Активное сообщество эмигрантов и возможность общаться с единомышленниками также сыграли значительную роль в моем решении.

Когда дело дошло до поиска жилья, тот тут мне помог сайт https://bali.realestate/ru/. Благодаря множеству вариантов недвижимости сайт упростил процесс поиска уютной квартиры на берегу моря

Если у вас есть какие-либо советы или опыт жизни на Бали, я внимательно слушаю!