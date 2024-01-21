Ищу рекомендации по ремонтным компаниям в центре города

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Ищу рекомендации по ремонтным компаниям в центре города

Новое сообщение samoeglavnoe** » 21 янв 2024, 22:12

Сталкиваюсь с проблемой выбора ремонтной компании для обновления своей квартиры в центре города. Хочу найти надежных профессионалов с опытом и качественным сервисом. Какие компании вы можете посоветовать? Есть ли у кого-то опыт с ремонтами в последнее время? Буду благодарен за любые рекомендации и отзывы!


samoeglavnoe**
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Re: Ищу рекомендации по ремонтным компаниям в центре города

Новое сообщение IntoSpace » 21 янв 2024, 22:17

Мы недавно сделали ремонт с помощью https://www.topproject.co.il/construction-permit/ и остались довольны результатом. Они выделяются своей профессиональной этикой и качественным выполнением работ. Компания имеет опыт в ремонтах в центре города и предлагает годичную гарантию на все работы. Что нам особенно понравилось - это их творческое мышление, которое приносит нестандартные решения. Наши комнаты стали светлее и более функциональными, а работа выполнена в срок и по разумной цене.
IntoSpace
Знаток
 
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