samoeglavnoe** » 21 янв 2024, 22:12

Сталкиваюсь с проблемой выбора ремонтной компании для обновления своей квартиры в центре города. Хочу найти надежных профессионалов с опытом и качественным сервисом. Какие компании вы можете посоветовать? Есть ли у кого-то опыт с ремонтами в последнее время? Буду благодарен за любые рекомендации и отзывы!