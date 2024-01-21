Ищу рекомендации по ремонтным компаниям в центре города
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Ищу рекомендации по ремонтным компаниям в центре города
Сталкиваюсь с проблемой выбора ремонтной компании для обновления своей квартиры в центре города. Хочу найти надежных профессионалов с опытом и качественным сервисом. Какие компании вы можете посоветовать? Есть ли у кого-то опыт с ремонтами в последнее время? Буду благодарен за любые рекомендации и отзывы!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 293
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Ищу рекомендации по ремонтным компаниям в центре города
Мы недавно сделали ремонт с помощью https://www.topproject.co.il/construction-permit/ и остались довольны результатом. Они выделяются своей профессиональной этикой и качественным выполнением работ. Компания имеет опыт в ремонтах в центре города и предлагает годичную гарантию на все работы. Что нам особенно понравилось - это их творческое мышление, которое приносит нестандартные решения. Наши комнаты стали светлее и более функциональными, а работа выполнена в срок и по разумной цене.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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