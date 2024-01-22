Оптимальный выбор для ремонта в Тюмени: RE:строй предлагает решение за 60 дней!
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Оптимальный выбор для ремонта в Тюмени: RE:строй предлагает решение за 60 дней!
Ищу надежную компанию для ремонта квартиры в Тюмени. Хочу, чтобы все было сделано качественно, в срок и без лишних хлопот. Какие у вас есть рекомендации и опыт с ремонтами? Где лучше заказать услуги по ремонту квартир в Тюмени? Что по ценам и срокам выполнения работ? Буду благодарен за ваши советы и рекомендации!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 297
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Оптимальный выбор для ремонта в Тюмени: RE:строй предлагает решение за 60 дней!
Привет! Могу посоветовать компанию "RE:строй" ремонт квартир под ключ делают здесь. Заканчивали ремонт у них пару месяцев назад, и впечатления только положительные. За два месяца все сделали точно по графику, без лишних задержек. Очень удобно, когда все работы под ключ, и тебе не нужно беспокоиться о поиске разных мастеров.
Что порадовало — это широкий спектр специалистов. Отделочники, электрики, сантехники, маляры, даже дизайнеры в штате. Никаких проблем с координацией, все слажено.
Главное, они придерживаются сроков, о которых договариваются. Мастера опытные, видно, что знают свое дело. Гарантия по договору тоже приятный бонус.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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