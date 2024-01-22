IntoSpace » 22 янв 2024, 17:26

Привет! Могу посоветовать компанию "RE:строй" ремонт квартир под ключ делают здесь. Заканчивали ремонт у них пару месяцев назад, и впечатления только положительные. За два месяца все сделали точно по графику, без лишних задержек. Очень удобно, когда все работы под ключ, и тебе не нужно беспокоиться о поиске разных мастеров.

Что порадовало — это широкий спектр специалистов. Отделочники, электрики, сантехники, маляры, даже дизайнеры в штате. Никаких проблем с координацией, все слажено.

Главное, они придерживаются сроков, о которых договариваются. Мастера опытные, видно, что знают свое дело. Гарантия по договору тоже приятный бонус.