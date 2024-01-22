Оптимальный выбор для ремонта в Тюмени: RE:строй предлагает решение за 60 дней!

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Оптимальный выбор для ремонта в Тюмени: RE:строй предлагает решение за 60 дней!

Новое сообщение samoeglavnoe** » 22 янв 2024, 17:25

Ищу надежную компанию для ремонта квартиры в Тюмени. Хочу, чтобы все было сделано качественно, в срок и без лишних хлопот. Какие у вас есть рекомендации и опыт с ремонтами? Где лучше заказать услуги по ремонту квартир в Тюмени? Что по ценам и срокам выполнения работ? Буду благодарен за ваши советы и рекомендации!


samoeglavnoe**
Знаток
 
Сообщения: 297
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Оптимальный выбор для ремонта в Тюмени: RE:строй предлагает решение за 60 дней!

Новое сообщение IntoSpace » 22 янв 2024, 17:26

Привет! Могу посоветовать компанию "RE:строй" ремонт квартир под ключ делают здесь. Заканчивали ремонт у них пару месяцев назад, и впечатления только положительные. За два месяца все сделали точно по графику, без лишних задержек. Очень удобно, когда все работы под ключ, и тебе не нужно беспокоиться о поиске разных мастеров.

Что порадовало — это широкий спектр специалистов. Отделочники, электрики, сантехники, маляры, даже дизайнеры в штате. Никаких проблем с координацией, все слажено.

Главное, они придерживаются сроков, о которых договариваются. Мастера опытные, видно, что знают свое дело. Гарантия по договору тоже приятный бонус.

IntoSpace
Знаток
 
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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