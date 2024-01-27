andreymaksimov » 27 янв 2024, 15:17

Рассматриваю возможность переезда в оживленный город Дубай! Я нахожусь в поиске новой квартиры и хотел бы получить информацию и советы от тех, кто разбирается в здешней сфере недвижимости. С нетерпением жду этой новой главы!