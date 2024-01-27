victorv » 27 янв 2024, 18:04

Вы знаете, я рссматриваю возможность переезда в Турцию. Я нахожусь в поиске новой квартиры и хотел бы получить информацию и советы от тех, кто разбирается в здешней сфере недвижимости. С нетерпением жду этой новой главы.