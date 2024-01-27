Недвижимость в Турции

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Недвижимость в Турции

Новое сообщение victorv » 27 янв 2024, 18:04

Вы знаете, я рссматриваю возможность переезда в Турцию. Я нахожусь в поиске новой квартиры и хотел бы получить информацию и советы от тех, кто разбирается в здешней сфере недвижимости. С нетерпением жду этой новой главы.


victorv
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 янв 2024, 17:35
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Re: Недвижимость в Турции

Новое сообщение andreymaksimov » 27 янв 2024, 18:05

Рассматриваю возможность переезда в Турцию! Я нахожусь в поисках новой квартиры и хотел бы получить информацию и советы от тех, кто разбирается в местной сфере недвижимости. С нетерпением жду этой новой главы. Для получения индивидуальной помощи в поиске идеальной недвижимости в Турции ознакомьтесь с https://turk.estate/ru/. Можете взглянуть чтобы сделать правильный выбор.
andreymaksimov
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 янв 2024, 15:14
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