Недвижимость в Турции
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Недвижимость в Турции
Вы знаете, я рссматриваю возможность переезда в Турцию. Я нахожусь в поиске новой квартиры и хотел бы получить информацию и советы от тех, кто разбирается в здешней сфере недвижимости. С нетерпением жду этой новой главы.
- victorv
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 янв 2024, 17:35
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Re: Недвижимость в Турции
Рассматриваю возможность переезда в Турцию! Я нахожусь в поисках новой квартиры и хотел бы получить информацию и советы от тех, кто разбирается в местной сфере недвижимости. С нетерпением жду этой новой главы. Для получения индивидуальной помощи в поиске идеальной недвижимости в Турции ознакомьтесь с https://turk.estate/ru/. Можете взглянуть чтобы сделать правильный выбор.
- andreymaksimov
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 янв 2024, 15:14
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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