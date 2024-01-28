Petrov » 28 янв 2024, 21:41

Йо, форумчане! Киньте идеи, как сэкономить на ремонте санузла и ванны, особенно по теме трубопроводной арматуры. Лоханулся с водой, и теперь вот думаю, на чем можно подрезать, чтобы и качество было, и не влететь в круговую.

Выловил в сети этот магазин https://progressteel.com.ua/ru/, но хочу вашего экспертного мнения. Кто-то заказывал у них трубы и всякое такое? Че там по ценам и как с быстротой доставки?

Еще вопрос - материал. Че лучше: латунь, нержавейка или что-то еще? Ведь я в этом деле как рыба в космосе, ни понял, где лучше.

Про производителя тоже не хочу пролететь. Говорят, как с телефонами - есть яблоки и есть всё остальное. Есть тут какие-то Grohe или Cezares-ы, кто что посоветует?

Брать что-то проверенное или рисковать с новичками? Делитесь своим опытом и мудрыми мыслями, ребят!