Ищу тандемный виброкаток для стройки.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Ищу тандемный виброкаток для стройки.

Новое сообщение Wiwerna » 29 янв 2024, 13:56

Ищу тандемный виброкаток для стройки. Где можно приобрести надежное оборудование? Какие компании в России предоставляют такие услуги?


Wiwerna
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2023, 03:43
Вернуться к началу

Re: Ищу тандемный виброкаток для стройки.

Новое сообщение Laiving » 29 янв 2024, 17:16

Почему бы не поискать в том же интернете, где и я? Есть парочка неплохих вариантов, просто не забудьте проверить отзывы
Laiving
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group