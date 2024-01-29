Где можно заказать строительство склада из металлоконструкций?

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Где можно заказать строительство склада из металлоконструкций?

Новое сообщение Wiwerna » 29 янв 2024, 14:10

Начал развивать свой бизнес и нуждаюсь в быстро возводимом складе. Где можно заказать строительство склада из металлоконструкций?


Wiwerna
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2023, 03:43
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Re: Где можно заказать строительство склада из металлоконструкций?

Новое сообщение Laiving » 29 янв 2024, 17:21

Это как будто быстро построить и забыть о проблемах. Но увы, это не так. Найдешь где-то строительство из металлоконструкций, но скорее всего, обманут и будешь сидеть с проблемами.
Laiving
Писатель
 
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