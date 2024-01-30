В последние месяцы мои мысли были поглощены идеей переезда в Турцию. Общение с людьми, которые уже сделали решительный шаг и переехали в эту страну, еще больше подпитывало мое желание. Чрезвычайно положительные отзывы коллег-экспатриантов в конечном итоге убедили меня принять это решение.

Моя личная склонность к морю и любовь к восхитительной кухне сыграли немалую роль в том, что чаша весов склонилась в пользу Турции. После принятия решения следующим важным шагом стал поиск подходящего жилья. После углубленного анализа я решил воспользоваться услугами https://yektahomes.ru/, это надежный застройщик, жилье которого не только отвечало моим предпочтениям, но и вписывалось в мой бюджет.

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