Недвижимость в Каире
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Недвижимость в Каире
Рассматриваю возможность переезда в Каир. Я нахожусь в поиске новой квартиры и хотел бы получить информацию и советы от тех, кто разбирается в здешней сфере недвижимости. С нетерпением жду этой новой главы.
- andreymaksimov
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 янв 2024, 15:14
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