andreymaksimov » 04 фев 2024, 12:06

Рассматриваю возможность переезда в Каир. Я нахожусь в поиске новой квартиры и хотел бы получить информацию и советы от тех, кто разбирается в здешней сфере недвижимости. С нетерпением жду этой новой главы.