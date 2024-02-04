Недвижимость в Турции
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Недвижимость в Турции
Мое желание - купить новую недвижимость в Турции. Если у вас есть опыт или знания о лучших местах для покупки жилья, пожалуйста, поделитесь информацией.
- andreymaksimov
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 янв 2024, 15:14
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