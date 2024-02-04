andreymaksimov » 04 фев 2024, 20:14

Хочу приобрести квартиру во Флориде. Есть ли среди вас опытные покупатели, которые готовы поделиться несколькими советами по поиску идеальной квартиры? Ваш совет был бы очень важен для меня.