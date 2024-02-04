Недвижимость во Флориде
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Недвижимость во Флориде
Хочу приобрести квартиру во Флориде. Есть ли среди вас опытные покупатели, которые готовы поделиться несколькими советами по поиску идеальной квартиры? Ваш совет был бы очень важен для меня.
- andreymaksimov
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 янв 2024, 15:14
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