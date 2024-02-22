samoeglavnoe** » 22 фев 2024, 20:47

Наконец-то решились на строительство собственного дома в Центральном регионе. Ищем опытных строителей деревянных домов под ключ. Хочется найти надежных профессионалов с хорошим опытом. Кто-то может посоветовать компанию или мастеров, с которыми у вас был положительный опыт строительства? Что нужно учесть при выборе подрядчика?