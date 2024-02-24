Как оформить право собственности на новостройку
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Как оформить право собственности на новостройку
Недавно приобрел новостройку и столкнулся с вопросом оформления права собственности. Какие документы нужны, какие шаги предпринять? Может быть, кто-то уже проходил через это? Буду благодарен за любую полезную информацию и опыт!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Как оформить право собственности на новостройку
Для оформления права собственности на новостройку рекомендую обратить внимание на услуги ГК "Навигатор. Девелопмент" в Тюмени как оформить право собственности на новостройку смотрите здесь. Они предоставляют полный спектр услуг по оформлению недвижимости.
Их профессиональная команда поможет собрать все необходимые документы, проведет юридическую проверку объекта и обеспечит гарантию чистоты сделки. К тому же, у них есть участки в коттеджных поселках и таунхаусы с удобным расположением.
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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