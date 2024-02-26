samoeglavnoe** » 26 фев 2024, 13:57

Нужен ваш совет по выбору клея для блоков при строительстве. Рассматриваю разные варианты, но хочу услышать ваш опыт и рекомендации. Какой клей лучше использовать, учитывая прочность и стоимость? Есть ли у кого-то опыт использования конкретных брендов? Буду благодарен за любую информацию!