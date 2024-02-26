samoeglavnoe** » 26 фев 2024, 16:56

Привет, форумчане! Кто-то сталкивался с проблемами кровли? Наметился ремонт, и хотелось бы услышать ваши рекомендации и опыт. Какие материалы лучше использовать? Как выбрать подрядчика? Буду благодарен за любую информацию!