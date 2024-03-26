Ремонт своими руками

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Ремонт своими руками

Новое сообщение alexsnowy » 26 мар 2024, 18:41

Если вы собираетесь, штукатурить стены, я настоятельно рекомендую статью на https://masterruk.ru/oshtykatyrivanie/rotband-shtukaturka-instruktsiya-po-primeneniyu. Она так ясно и подробно объясняет особенности штукатурки Knauf Rotband, что даже новичок в этой области сможет легко разобраться. Благодаря этой статье я научился правильно применять продукт и добиться отличных результатов!


alexsnowy
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 23:20
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group