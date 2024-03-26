Ремонт своими руками
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Ремонт своими руками
Если вы собираетесь, штукатурить стены, я настоятельно рекомендую статью на https://masterruk.ru/oshtykatyrivanie/rotband-shtukaturka-instruktsiya-po-primeneniyu. Она так ясно и подробно объясняет особенности штукатурки Knauf Rotband, что даже новичок в этой области сможет легко разобраться. Благодаря этой статье я научился правильно применять продукт и добиться отличных результатов!
- alexsnowy
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 23:20
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