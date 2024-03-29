Бетонный завод эркон — Эркон новости

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Бетонный завод эркон — Эркон новости

Новое сообщение cossotectsuvwyi95 » 29 мар 2024, 13:38

Производитель товарного бетона компания «Эркон» заключил соглашение с Российским Университетом Транспорта. Одним из важнейших направлений совместной работы станет проведение научных исследований в области технологии бетона 22 января подписала соглашение о стратегическом партнерстве в области научно-исследовательской деятельности с Российским Университетом Транспорта РУТ (МИИТ). Одним из важнейших направлений совместной работы станет проведение научных исследований в области технологии бетона для повышения его физико-механических и эксплуатационных свойств. Подробнее читайте Эркон новости тут https://tass.ru/novosti-partnerov/19866501?ysclid=lu2onchemr422368979&erid=2SDnjcrXuA8


cossotectsuvwyi95
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