Бетонный завод эркон — Эркон новости
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Бетонный завод эркон — Эркон новости
Производитель товарного бетона компания «Эркон» заключил соглашение с Российским Университетом Транспорта. Одним из важнейших направлений совместной работы станет проведение научных исследований в области технологии бетона 22 января подписала соглашение о стратегическом партнерстве в области научно-исследовательской деятельности с Российским Университетом Транспорта РУТ (МИИТ). Одним из важнейших направлений совместной работы станет проведение научных исследований в области технологии бетона для повышения его физико-механических и эксплуатационных свойств. Подробнее читайте Эркон новости тут https://tass.ru/novosti-partnerov/19866501?ysclid=lu2onchemr422368979&erid=2SDnjcrXuA8
- cossotectsuvwyi95
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- Зарегистрирован: 11 окт 2021, 12:28
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