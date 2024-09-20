Чем заделать дыру в стене?
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Чем заделать дыру в стене?
Посоветуйте чем лучше всего заделать довольно большую дыру в стене?
- tarak
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 06 янв 2022, 10:47
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Re: Чем заделать дыру в стене?
Для начала зачистите края дыры, чтобы подготовить поверхность. Затем используйте гипсокартон для заделки крупных отверстий — его можно вставить в отверстие и закрепить. После этого замажьте швы шпаклевкой, выровняйте поверхность и дайте высохнуть. Финальный этап — шлифовка и покраска или поклейка обоев. Чтобы узнать больше о правильных способах ремонта стен, в том числе как заделать дыру в стене рекомендую заглянуть на сайт https://interiordecor24.ru/remont/dyra-v-stene Там вы найдете много полезных советов и решений для ремонта.
- gam_gam
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 27 июн 2022, 21:18
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Re: Чем заделать дыру в стене?
А какая дыра? Если на сквозь и большая, то думаю лучше будет гипсокартоном, с помощью данного материала стены возводят. Самое важное – это какой толщины гипсокартон https://strsr.ru/catalog/stroymaterialy/gipsokarton-i-profilya/gipsokarton-gkl/. Брать нужно более 10 мм. толщину. Так как позволяет использовать гипсокартон для обивки стен и перегородок.
- Vika1985
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 08 окт 2021, 18:51
- Откуда: Уфа
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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