Чем заделать дыру в стене?

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Чем заделать дыру в стене?

Новое сообщение tarak » 20 сен 2024, 11:07

Посоветуйте чем лучше всего заделать довольно большую дыру в стене?


tarak
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Зарегистрирован: 06 янв 2022, 10:47
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Re: Чем заделать дыру в стене?

Новое сообщение gam_gam » 23 сен 2024, 10:00

Для начала зачистите края дыры, чтобы подготовить поверхность. Затем используйте гипсокартон для заделки крупных отверстий — его можно вставить в отверстие и закрепить. После этого замажьте швы шпаклевкой, выровняйте поверхность и дайте высохнуть. Финальный этап — шлифовка и покраска или поклейка обоев. Чтобы узнать больше о правильных способах ремонта стен, в том числе как заделать дыру в стене рекомендую заглянуть на сайт https://interiordecor24.ru/remont/dyra-v-stene Там вы найдете много полезных советов и решений для ремонта.
gam_gam
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Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 июн 2022, 21:18
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Re: Чем заделать дыру в стене?

Новое сообщение Vika1985 » 20 фев 2025, 21:55

А какая дыра? Если на сквозь и большая, то думаю лучше будет гипсокартоном, с помощью данного материала стены возводят. Самое важное – это какой толщины гипсокартон https://strsr.ru/catalog/stroymaterialy/gipsokarton-i-profilya/gipsokarton-gkl/. Брать нужно более 10 мм. толщину. Так как позволяет использовать гипсокартон для обивки стен и перегородок.
Vika1985
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