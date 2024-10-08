ВиллиВОнка » 08 окт 2024, 13:43

Ну, тут всё просто: главное не экономить. Дешёвый кабель — это проблемы с электрикой и лишние траты в будущем. А так, всегда проверяйте маркировку и качество обмотки, чтобы не было сюрпризов.