нужны кабели и провода для проводки
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нужны кабели и провода для проводки
Начинаю небольшой ремонт дома, и нужны кабели и провода для проводки. Кто разбирается, подскажите, где взять надёжные материалы, чтобы сэкономить на доставке?
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: нужны кабели и провода для проводки
Ну, тут всё просто: главное не экономить. Дешёвый кабель — это проблемы с электрикой и лишние траты в будущем. А так, всегда проверяйте маркировку и качество обмотки, чтобы не было сюрпризов.
- ВиллиВОнка
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: нужны кабели и провода для проводки
Купил кабели и провода на сайте https://74.xn--e1ajbcdqnp9g.xn--p1ai . Долго искал надёжного поставщика, и тут нашёл всё, что нужно. Заказ пришёл в срок, и качество проводов оказалось отличным. Прокладывать их было легко, а все подключения работали без перебоев. Если нужны материалы для электрики, рекомендую обратить внимание на этот сайт!
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: нужны кабели и провода для проводки
Могу вам подсказать надежного поставщика кабеля. Загляните в интернет-магазин для электромонтажа https://гофрокабель.рф/. Они предлагают до 100 метров провода без разрыва гофры, благодаря чему возможен быстрый монтаж кабеля.
- Розалия
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 14 июн 2024, 13:06
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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